Москва, 29 сентября, 2024, 13:45 — ИА Регнум. Российские войска отразили шесть попыток Вооружённых сил Украины (ВСУ) прорваться через границу России в направлении населённого пункта Новый Путь Курской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Mil.ru

Он отметил, что потери противника превысили 50 человек убитыми и ранеными.

«Потери противника составили более 50 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены танк, четыре боевые бронированные машины и автомобиль. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен», — добавил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, 28 сентября Министерство обороны России проинформировало о пяти попытках ВСУ прорваться через границу России. Кроме того, российские военные отразили атаку украинских военных в направлении Любимовки в Курской области, а также сорвали попытки контратак противника у Кремяного, Камышевки и Черкасского Поречного.

27 сентября российские войска отразили 11 новых попыток противника прорваться через границу РФ в Курской области. ВСУ потеряли в ходе неудачной атаки 70 бойцов, бронетранспортёр, семь бронемашин и три автомобиля. Вместе с этим двое украинских бойцов сдались в плен.

Ранее российские военнослужащие группировки войск «Север» нанесли поражение восьми бригадам ВСУ в Курской области. Удары по противнику наносились в районах населённых пунктов Любимовка, Дарьино, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово.