Курск, 28 сентября, 2024, 14:56 — ИА Регнум. Российские военные за сутки отразили атаку ВСУ в направлении Любимовки в Курской области, а также сорвали попытки контратак противника у Кремяного, Камышевки и Черкасского Поречного, сообщили в Минобороны РФ 28 сентября.

РИА Новости / Константин Михальчевский

«ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области. Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово», — отмечено в публикации.

Также в министерстве отметили, что в результате атак ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными.

Как передавало ИА Регнум, 28 сентября в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ за всё время боевых действий на курском направлении потеряли более 18,1 тыс. бойцов. Также, по данным оборонного ведомства, ВС России уничтожили 31 пусковую установку реактивных систем залпового огня, 37 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 18 единиц инженерной и другой техники ВСУ.

27 сентября российские войска отразили 11 новых попыток противника прорваться через границу РФ в Курской области. ВСУ потеряли в ходе неудачной атаки 70 бойцов, бронетранспортёр, семь бронемашин и три автомобиля. Вместе с этим двое украинских бойцов сдались в плен.