Москва, 28 сентября, 2024, 14:30 — ИА Регнум. Российские войска отразили пять попыток Вооружённых сил Украины (ВСУ) прорваться через границу в Курской области. Об этом 28 сентября проинформировало Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Как

«При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены пять попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь и Медвежье», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Там добавили, что ВСУ в результате неудачных попыток прорваться потеряли более 60 человек личного состава убитыми и ранеными, две боевые бронемашины и два автомобиля.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Минобороны докладывало об отражении российскими войсками 11 новых попыток ВСУ прорваться через границу РФ.

Российские военнослужащие группировки войск «Север» нанесли поражение восьми бригадам ВСУ в Курской области, заявили 26 сентября в Минобороны РФ. Удары по противнику наносились в районах населённых пунктов Любимовка, Дарьино, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово.

Число мирных жителей, которых признали потерпевшими по делу о нападении ВСУ на Курскую область, исчисляется тысячами. Возбуждены уголовные дела в отношении украинских военачальников, причастных к совершению преступлений в курском приграничье, сообщили в СК России.