Воронеж, 29 сентября, 2024, 11:02 — ИА Регнум. Два квартиры и остекление повреждены в одном из домов в Воронеже в результате ночной атаки беспилотников. Об этом сообщил 29 сентября в Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Иван Шилов ИА Регнум

«По результатам ночной атаки БПЛА в Воронежской области пострадавших нет. В Воронеже повреждены две квартиры, остекление одного дома и детская площадка», — написал Гусев.

Он уточнил, что только одно жилое помещение существенно повреждено, но никому из владельцев временное жильё не потребовалось. Обломки БПЛА также повредили несколько автомобилей.

За пределами города повреждены гараж, дачный дом и ограждения участков. Все возникшие пожары, в том числе ландшафтные, оперативно потушили, оценка ущерба продолжается, добавил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, в Воронежской области с десяти вечера 28 сентября до семи утра 29 сентября действовало предупреждение об угрозе атаки БПЛА. Ночью над регионом, по данным Минобороны, перехватили и уничтожили 17 дронов. Всего сбитых за ночь украинских беспилотников — 125.

Обломки одного из дронов попали в жилой дом на Московском проспекте в Воронеже, что привело к пожару. Ещё один пожар возник в жилой застройке в левобережной части города, отмечал Гусев. Мэр города Сергей Петрин сообщил о восьми повреждённых автомобилях.