Воронеж, 29 сентября, 2024, 09:39 — ИА Регнум. Жилой дом в Коминтерновском районе, а также восемь автомобилей повреждены в Воронеже после падения обломков БПЛА, сообщил 29 сентября мэр города Сергей Петрин в Telegram-канале.

ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ВОРОНЕЖА

Он отметил, что работа оперативных служб на территории жилого комплекса почти завершена. Работу по восстановлению выполнят в максимально короткие сроки.

«По оперативным данным, повреждено восемь автомобилей», — написал Петрин.

Как сообщало ИА Регнум, ранее губернатор Александр Гусев информировал, что ночью в Воронежской области сбили около двух десятков БПЛА. После падения обломков в городе и за его пределами возникли несколько пожаров, их ликвидировали.

Он уточнил, что на Московском проспекте падающий беспилотник попал в жилой комплекс, что привело к пожару. Возгорание оперативно локализовали. Ещё один пожар возник в жилой застройке в левобережной части города.

В Воронежской области с десяти вечера 28 сентября до семи утра 29 сентября действовало предупреждение об угрозе атаки БПЛА. По данным Минобороны, за ночь над регионом перехватили и уничтожили 17 дронов.

В общей сложности над семью российскими регионами и Азовским морем ночью сбили 125 украинских дронов самолётного типа. Из них 67 беспилотников ликвидировали над территорией Волгоградской области, 17 — над Белгородской, 18 — над Ростовской, по одному над Брянской и Курской областями и Краснодарским краем, ещё три БПЛА упали в море.