Воронеж, 29 сентября, 2024, 07:27 — ИА Регнум. В ночь на 29 сентября в Воронеже и его пригороде упало несколько подавленных и сбитых украинских беспилотников. О последствиях написал в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

Беспилотник

По предварительным данным, жители не пострадали.

По информации Гусева, на Московском проспекте Воронежа падающий беспилотник попал в жилой комплекс, случился пожар. Возгорание оперативно локализовали.

Также зафиксирован один пожар в жилой застройке в левобережной части города.

Ещё несколько сбитых беспилотников боевиков горят на земле на окраинах города и за его пределами. Губернатор уточнил, что упавший дрон повредил крышу одного из домов.

Как сообщало ИА Регнум, средства противовоздушной обороны ночью 29 сентября отразили атаку вражеских беспилотников на Волгоградскую область. Дроны были перехвачены и нейтрализованы.

В небе над Ростовской областью ночью 29 сентября подразделения противовоздушной обороны уничтожили 18 украинских беспилотников.

ВСУ совершили очередную попытку атаки беспилотниками по гражданским объектам Краснодарского края. Губернатор региона Вениамин Кондратьев ночью 29 сентября сообщил, что в селе Шабельское Щербиновского района подавленный силами РЭБ украинский беспилотник при падении врезался в дерево и взорвался. Взрывной волной у недалеко стоящего дома выбило окна и двери, осколками повредило автомобиль. Жители не пострадали.