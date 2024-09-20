Москва, 20 сентября, 2024, 15:58 — ИА Регнум. Пленный военнослужащий 109-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Руслан Шевчук сообщил, что его подразделение спаслось благодаря тому, что сдалось в плен. Подробности он рассказал в беседе с ТАСС.

РИА Новости/Павел Лисицын

По словам Шевчука, он, не имевший опыта военной службы, был мобилизован 24 февраля 2022 года в возрасте 19 лет. Его отправили на донецкое направление, где на тот момент шли ожесточённые бои. Спустя время командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) фактически бросило Руслана и его сослуживцев, оставив их на позициях перед наступающими российскими войсками.

«Мы простояли до 18 или 19 марта, потом побросали оружие и ушли. Мы попали на русских военных, хорошие люди. Помогли нам очень сильно. Не обижали, не били, как обычно говорят, не оскорбляли. Всё нормально, помогли, накормили, обули, одели. Они нас спасли от смерти», — сказал Шевчук.

Как передавало ИА Регнум 14 сентября, бойцы подразделения ВСУ сдались в плен российским военным после того, как украинское командование запретило им отступать. Украинцы решили сохранить свою жизнь и сложили оружие.

19 сентября пленный боец ВСУ Александр Гусак признался, что принимал участие в расстрелах пленных российский военных. До этого, 18 сентября, он рассказал, что украинские боевики планировали обстрелять пассажирский поезд в Курской области из пулемётов и гранатомётов.

20 сентября взятый в плен повар ВСУ рассказал, что командование украинских формирований приказывало готовить для себя стейки и тарталетки с икрой. По его словам, особой популярностью у высших офицеров пользовались медальоны и рибай.