Донецк, 14 сентября, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Бойцы подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) сдались в плен российским военным после того, как украинское командование запретило им отступать, рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, всё происходило на дзержинском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Украинский военный с позывным Ворон запросил у командования разрешения на отступление. Однако в ответ он получил отказ, бойцу ВСУ приказали ложиться на землю и пережидать атаку в случае пулемётного огня, рассказал Рожин.

Военные украинского подразделения, по словам эксперта, решили сохранить свою жизнь и сдались в плен ВС России.

«Локализовав позицию ВСУ, с которой были перехвачены радиопереговоры, операторы БПЛА ВС РФ сбросили листовки с подробной инструкцией по сдаче в плен», — написал Борис Рожин в своём Telegram-канале.

14 сентября Россия и Украина провели обмен пленными в формате 103 на 103. На данный момент российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, там им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Также бойцам была предоставлена возможность связаться с родственниками. В дальнейшем они будут доставлены на территорию России для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Министерства обороны.

Ранее ИА Регнум передавало, что во время штурма одного из районов Красногоровки в ДНР российские бойцы 5-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск пленили группу военнослужащих ВСУ.