Москва, 29 сентября, 2024, 08:33 — ИА Регнум. Расследованием дела о краже почти 4,5 тысячи подарочных сертификатов магазина «Детский мир» занимается Следственный комитет России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы уголовного дела.

Sledcom.ru

Как указано в документах, злоумышленники подключились к сайту магазина и обошли защиту, после чего получили доступ к чужим предоплаченным карточкам.

«В ходе таких подключений, применяя компьютерные программы, заведомо предназначенные для нейтрализации средств защиты компьютерной информации, произвели подбор значений в виде номера и ПИН-кода к хранящимся в электронном виде предоплаченным 4459 электронным подарочным сертификатам и подарочным картам ПАО «Детский мир», — отмечается в уголовном деле.

В результате произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159.6 («Мошенничество в сфере компьютерной информации») и ч. 2 ст. 273 УК РФ («Использование вредоносных компьютерных программ»).

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года мошенники обманули покупателя интернет-магазина Wildberries на 1,1 миллиона рублей. Преступники предложили ему заработать на покупках и первое время хорошо платили, а завоевав доверие, похитили деньги.

Ранее злоумышленники обокрали актрису сериала «Солдаты» Марию Говорову. С её карты без её ведома несколько месяцев они оплачивали покупки на разных сайтах.