Москва, 16 ноября, 2023, 13:13 — ИА Регнум. В Москве обокрали актрису сериалов «Солдаты», «Пятницкий» и «Красивая жизнь» Марию Говорову. Мошенники несколько месяцев оплачивали её картой свои покупки на разных сайтах. Об этомИА Регнум сообщил источник.

Кадр из видео Мария Говорова

13 ноября в полицию обратилась 46-летняя актриса Театра на Таганке Мария Говорова. Она рассказала оперативникам, что с её карты уже три месяца кто-то оплачивает заказы на различных сайтах. Об этом артистка узнала, когда проверила баланс в приложении банка.

«Поступило заявление от 46-летней жительницы Москвы о том, что неизвестное лицо совершило списание денежных средств в размере 36 000 рублей в период времени с августа по ноябрь 2023 года», — рассказал собеседник агентства.

Артистка объяснила, что свою карту она никому не давала и не теряла. Сейчас по заявлению актрисы в полиции проводят проверку.

Мария Николаевна Говорова — актриса Московского драматического театра «АпАРТе» и Московского театра на Таганке. Помимо множества театральных работ, Мария сыграла в десятках фильмов и сериалов, таких как «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», «Солдаты», «Служба доверия», «Любовь и прочие глупости», «Пятницкий», «Дневник доктора Зайцевой», «На перекрёстке радости и горя», «Красивая жизнь», «Частный сыск полковника в отставке» и многих других.