Москва, 29 сентября, 2024, 08:16 — ИА Регнум. Подаренная министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым брошь была надета на индонезийской коллеге Ретно Марсуди в момент её выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Mid.ru Сергей Лавров и Ретно Марсуди

Стоит отметить, что Лавров передавал в подарок министру иностранных дел Индонезии две броши. Одну из них Марсуди выбрала для выступления в ООН. Украшение выполнено в виде объёмного цветка. Вторую брошь дипломат пока на официальных мероприятиях не показывала.

Как сообщало ИА Регнум, Ретно Марсуди летом понравилась брошь в виде крупного чёрного цветка, которую она увидела у официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в Лаосе в рамках Совета министров иностранных дел (СМИД) по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Украшение ей очень понравилось, и Марсуди в ходе переговоров призналась Лаврову, что тоже хочет такое. Российский министр хотел было сразу же подарить ей брошь, но та оказалась пришита к белой рубашке Захаровой.

Сергей Лавров пообещал прислать индонезийской коллеге подарок из Москвы. Так, Ретно Марсуди получила сразу две практически одинаковые броши.

Мария Захарова опубликовала в Telegram-канале свою фотографию в белой рубашке с большой чёрной брошью, которая понравилась министру иностранных дел Индонезии.