Джакарта, 25 июля, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Главе МИД Индонезии Ретно Марсуди понравилась брошь в виде крупного чёрного цветка, которую дипломат увидела у официального представителя МИД России Марии Захаровой в Лаосе в рамках Совета министров иностранных дел (СМИД) по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

«Мне нравится брошь, пришлите мне такую, пожалуйста», — призналась Марсуди главе МИД России Сергею Лаврову во время переговоров на полях СМИД АСЕАН в Лаосе.

В свою очередь Лавров предложил тут же передать индонезийскому министру понравившуюся вещь.

Сама Захарова в Telegram-канале заявила, что брошь сразу же подарить не удалось, потому что она пришита к рубашке. Однако российский дипломат пообещала по возвращению в Россию подобрать достойную копию.

«С огромным удовольствием и неизменным уважением отправим украшение в Индонезию», — добавила Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, Лавров 25 июля прибыл в столицу Лаоса для участия в мероприятии по линии Ассоциации стран Юго-Восточной Азии. Глава МИД России примет участие в министерской встрече Россия — АСЕАН. На ней главы внешнеполитических ведомств обсудят вопросы взаимодействия в политической, торгово-экономической и социально-культурной сферах.