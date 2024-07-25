Джакарта, 25 июля, 2024, 16:49 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала в Telegram-канале свою фотографию в белой рубашке с большой чёрной брошью, которая понравилась министру иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

Тelegram-канал Марии Захаровой

«Брошь со мной. Я бы отдала, но она пришита», — написала Захарова.

Дипломат добавила, что в России коллеги обязательно подберут достойную брошь для Марсуди. Подарок в Индонезию отправят с огромным удовольствием и неизменным уважением.

Как сообщало ИА Регнум, российская делегация 25 июля прибыла в Лаос для участия в совещаниях глав МИД по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Встречи продлятся до 27 июля.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и Марсуди провели встречу, в ходе которой глава МИД Индонезии рассказала, что обратила внимание на брошь Захаровой. Она попросила Лаврова прислать ей такую же.

Глава МИД России предложил не откладывать и подарить коллеге из Индонезии брошь Захаровой. Но оказалось, что украшение пришито к рубашке.

На видео из комнаты переговоров Лаврова и Марсуди глава МИД Индонезии одета в чёрное платье, к которому также приколота брошь, напоминающая по форме сердечко.