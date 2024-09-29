Ростов-на-Дону, 29 сентября, 2024, 06:30 — ИА Регнум. В небе над Ростовской областью ночью 29 сентября подразделения противовоздушной обороны уничтожили 18 украинских беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Он отметил, что очередная атака ВСУ была успешно отражена. Пять вражеских дронов сбили в юго-западной части Ростовской области. Ещё 13 БПЛА были уничтожены в небе над Миллеровским районом.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Как передавало ИА Регнум, в Воронеже ночью 29 сентября упали подавленные и сбитые украинские беспилотники. Ещё несколько вражеских дронов сгорели на окраинах города и за его пределами, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

В ночь на 22 сентября системы ПВО сбили над российской территорией в общей сложности 15 беспилотников украинской армии. В небе над Ростовской областью удалось уничтожить четыре вражеских дрона, в Курской области — два, а также по одному в Астраханской, Белгородской и Воронежской областях. Ещё шесть беспилотников военные обезвредили над акваторией Азовского моря.