Москва, 29 сентября, 2024, 07:05 — ИА Регнум. В 2025 году инвалиды первой группы и граждане старше 80 лет могут рассчитывать на доплату к пенсии. Об этом сообщила член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсионер

В беседе с «РИА Новости» она уточнила, что размер доплаты составит 1200 рублей, затем надбавку будут индексировать в составе соответствующей пенсии. Гражданам, получающим две пенсии, надбавку добавят к одной из них.

В настоящее время, по словам парламентария, надбавку выплачивают 2,5 млн человек. При изменении законодательства количество получателей может удвоиться, отметила Бессараб.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 октября в России проиндексируют пенсии военным и зарплаты госслужащим на 5,1%. Эта мера будет касаться около 2,8 млн человек. Повышение заработных плат затронет госслужащих — медработников клинических центров, преподавателей вузов, научных работников, гражданского персонала силовых ведомств.

Повышение пенсии в 2025 году коснётся работающих и неработающих пенсионеров — в целом на 6,7% за 12 месяцев. Кроме того, пенсии повысятся и у тех, кто получает социальную пенсию — на 9,5%, рассказала эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих. По её словам, в 2025 году индексация пенсий будет проводиться два раза: с 1 февраля на 4,5%, а с 1 апреля ещё на 2,2%. В 2026 году также планируется двойная индексация — с 1 февраля на 4% и с 1 апреля на 2,8%.