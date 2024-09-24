Москва, 24 сентября, 2024, 03:50 — ИА Регнум. Повышение пенсии в 2025 году ждёт работающих и неработающих пенсионеров — в целом на 6,7% за 12 месяцев. Кроме того, пенсии повысятся и у тех, кто получает социальную пенсию — на 9,5%. Об изменениях рассказала «РИА Новости» эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Так, по поручению президента Владимира Путина с 1 января следующего года возобновится ежегодная индексация пенсий работающим пенсионерам. Она будет производиться дважды в год: с 1 февраля на размер инфляции за минувший год, а с 1 апреля — по росту доходов бюджета Социального фонда РФ.

По словам Линды Рыжих, в 2025 году индексация пенсий будет проводиться два раза: с 1 февраля на 4,5%, а с 1 апреля ещё на 2,2%.

В 2026 году также планируется двойная индексация — с 1 февраля на 4% и с 1 апреля на 2,8%.

Эксперт напомнила, что до начала 2025 года действует переходный период, когда страховые пенсии неработающим пенсионерам увеличиваются на определенный индекс, но минимум на 1 тыс. рублей в год. По завершении этого периода размер пенсий будет увеличиваться в соответствии с фактическим уровнем инфляции за предыдущий год.

Социальные пенсии ежегодно повышают с 1 апреля. В 2025 году выплаты увеличатся на 9,5%, в 2026 году — 10,3%.

Стоимость одного пенсионного балла с 1 февраля вырастет до 139,04 рубля, а с 1 апреля — до 142,1 рубля. В 2026 году пенсионный балл будет стоить уже 147,78 рубля и 151,18 рубля соответственно.

Как сообщало ИА Регнум, выплаты пенсионерам силовых ведомств проиндексируют с 1 октября, заявил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

После индексации пенсии вырастут в среднем на 600–650 рублей и составят порядка 42 тыс. рублей.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) 20 сентября информировал, что до конца 2025 года в Госдуму на рассмотрение внесут законопроект о ежегодной выплате россиянам 13-й пенсии. По его словам, предлагаемые выплаты рассматриваются как материальная помощь для наименее защищённых слоёв населения, доходы которых не успевают за темпами роста цен в условиях повышенной инфляции.