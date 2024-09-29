Пхеньян, 29 сентября, 2024, 07:03 — ИА Регнум. Заместитель завотделом Центрального Комитета правящей в КНДР Трудовой партии Кореи Ким Ё Чен считает, что продолжающаяся военная помощь США Украине толкает мир к ядерной катастрофе.

(сс) Tormod Sandtorv Агитационный плакат КНДР

Корейский политик в своём обращении заявила, что недавнее сообщение американских властей об очередном оказании военной помощи «неонацистской марионеточной власти Украины на сумму более 8 млрд долларов — это грубая ошибка».

«Решительно осуждаем намеренные попытки США к обострению ситуации на Украине. Мир начал уставать от грошовой игры главы киевского режима Владимира Зеленского», — цитирует Ким Ё Чен Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Вашингтон своими поставками оружия намеревается подвергнуть всю Европу «ужасным бедствиям» ядерной войны. Власти КНДР, по словам Ким Ё Чен, считают, что Запад должен отказаться от лидера киевского режима Владимира Зеленского, чтобы предотвратить большое бедствие.

Как сообщало ИА Регнум, Москва предполагает, что публичные заявления российского президента Владимира Путина по ядерной доктрине были услышаны и правильно восприняты, заявил 28 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

25 сентября Владимир Путин предложил обновить ядерную доктрину России. В обновлённой редакции доктрины агрессия против России со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение на РФ.

Кроме того, нападение на РФ с использованием обычного оружия при возникновении критической угрозы суверенитету страны также может повлечь за собой ядерный ответ.

Британское издание The Economist заявило, что Украина и её сторонники из числа стран Запада должны набраться смелости и признать, что они проигрывают. Продвижение России на востоке, особенно вокруг Покровска, является показателем ухудшения состояния киевского режима, а оборонительные линии ВСУ «могут рухнуть до того, как военные усилия России будут исчерпаны», отмечалось в материале.