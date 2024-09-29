Вашингтон, 29 сентября, 2024, 06:32 — ИА Регнум. В Минобороны Соединённых Штатов не исключают возможность нарастить американский контингент на Ближнем Востоке, опасаясь ответа Ирана или Ливана за убийство лидера движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Такое предположение высказал телеканал NBC News со ссылкой на американских чиновников.

Иван Шилов ИА Регнум Пентагон

«Пентагон рассматривает варианты повышения численности солдат и вооружений на Ближнем Востоке после убийства Хасана Насраллы», — сообщил источник.

Варианты наращивания контингента США были представлены министру обороны США Ллойду Остину, который обсудил некоторые из них с президентом США Джо Байденом и чиновниками по нацбезопасности. Отмечается, что окончательного решения пока не принято.

По информации телеканала, около 40 тыс. солдат США размещены на Ближнем Востоке. Пентагон рассматривает усиление противовоздушной обороны своего контингента в регионе.

Как сообщало ИА Регнум, 27 сентября армия Израиля нанесла массированный удар по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте. По данным телеканала Al Hadath, использовались мощные авиабомбы, предназначенные для поражения бункеров. «Хезболла» официально сообщила о гибели своего лидера днём 28 сентября.

Ближний Восток снова оказался на грани большой войны, которую, как представляется, «кое-кто очень и очень хочет», заявил 27 сентября глава МИД России Сергей Лавров в Совбезе ООН.

Пресс-служба израильской армии в ночь на 28 сентября объявила о начале точечной атаки по вооружениям ливанского движения, которые хранятся под гражданскими зданиями в Бейруте.