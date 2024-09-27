Тель-Авив, Израиль, 28 сентября, 2024, 00:53 — ИА Регнум. Израиль готовится нанести новые удары по стратегическим объектам ливанского движения «Хезболла» в пригороде Бейрута. Об этом заявил 27 сентября представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари.

ИА Регнум Хезболла, армия Израиля

«В ближайшие несколько часов мы собираемся атаковать стратегические объекты, которые движение «Хезболла» разместило в подземной инфраструктуре под тремя зданиями в центре Дахии», — уточнил он.

Чуть позже пресс-служба ЦАХАЛ объявила о начале точечной атаки по вооружениям ливанского движения, которые хранятся под гражданскими зданиями в Бейруте.

Ранее жителей двух кварталов южного пригорода столицы Ливана призвали к немедленной эвакуации.

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября израильские войска нанесли интенсивные удары по югу Ливана. Тогда Даниэль Хагари утверждал, что авиация атаковала около 180 объектов и порядка 400 пусковых установок «Хезболлы». 25 сентября шиитское движение заявило о запуске ракеты по штабу израильской разведки «Моссад» под Тель-Авивом.

Целью удара армии Израиля по югу Бейрута мог быть генсек ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла, информировал 27 сентября израильский новостной портал Ynet. Позже выяснилось, что Насралла не пострадал.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 27 сентября на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что ближневосточному региону угрожает большая война, которую «кое-кто очень и очень хочет». Он добавил, что РФ решительно осуждает действия Израиля, которые грубо нарушают суверенитет Ливана.