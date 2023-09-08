* физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 8 сентября, 2023, 21:45 — ИА Регнум. Минюст России внёс в реестр иностранных агентов солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и ещё пятерых человек. Сообщение об этом 8 сентября разметили на сайте ведомства.

Кадр из видео Владимир Котляров (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«В. А. Котляров* открыто выступал в поддержку Украины. Принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Осуществлял деятельность, направленную на формирование антироссийских взглядов», — сообщили в Минюсте.

В ведомстве также отметили, что музыкант поддерживал проведение терактов на территории России и распространял ложную информацию о политике и решениях российских властей.

Также в реестр иноагентов внесли социолога Николая Митрохина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), журналиста и литературного критика Андрея Мальгина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), сценариста Наталью Пелевину (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), муниципального депутата из Ефремова Ольгу Подольскую (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), журналиста и кинорежиссера Мумина Шакирова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Как сообщало ИА Регнум, 1 сентября Минюст внёс в список иностранных агентов нобелевского лауреата Дмитрия Муратова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Он распространял материалы иностранных агентов и использовал иностранные площадки для создания негативного отношения к политике российских властей. В тот же день в список иностранных агентов внесли ещё восемь человек.

Перед этим, 25 августа, Министерство юстиции включило в реестр иностранных агентов ещё нескольких россиян. Так, в список из шести человек попали политолог и журналист Кирилл Рогов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), журналисты Виталий Дымарский (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и Константин Эггерт (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), блогер Александр Штефанов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и ещё несколько лиц.