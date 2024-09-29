Израиль сбросил более 80 бомб для убийства генсека «Хезболлы» — СМИ
NYT: Израиль для убийства генсека «Хезболлы» применил более 80 бомб
Вашингтон, 29 сентября, 2024, 04:51 — ИА Регнум. ВВС Израиля сбросили несколько десятков бомб в Ливане перед уничтожением лидера ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Об этом написала американская газета The New York Times.
«Более 80 бомб были сброшены за несколько минут, чтобы убить Насраллу» — уточнили в статье.
Израильская армия опубликовала видео с вылетами боевых самолётов для нанесения ударов по Ливану в день убийства генсека «Хезболлы».
Журналисты насчитали минимум 15 противобункерных бомб BLU-109 весом 910 кг каждая. В результате атаки на южный пригород Бейрута израильская армия разрушила не менее четырёх многоэтажных и многоквартирных зданий.
Как передавало ИА Регнум, 27 сентября армия Израиля нанесла массированный удар по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте. По данным телеканала Al Hadath, использовались мощные авиабомбы, предназначенные для поражения бункеров. «Хезболла» официально сообщила о гибели своего лидера днём 28 сентября.
Ближний Восток снова оказался на грани большой войны, которую, как представляется, «кое-кто очень и очень хочет», заявил 27 сентября глава МИД России Сергей Лавров в Совбезе ООН.
Пресс-служба израильской армии в ночь на 28 сентября объявила о начале точечной атаки по вооружениям ливанского движения, которые хранятся под гражданскими зданиями в Бейруте.