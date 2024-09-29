Вашингтон, 29 сентября, 2024, 04:51 — ИА Регнум. ВВС Израиля сбросили несколько десятков бомб в Ливане перед уничтожением лидера ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Об этом написала американская газета The New York Times.

Khamenei.ir Хасан Насралла

«Более 80 бомб были сброшены за несколько минут, чтобы убить Насраллу» — уточнили в статье.

Израильская армия опубликовала видео с вылетами боевых самолётов для нанесения ударов по Ливану в день убийства генсека «Хезболлы».

Журналисты насчитали минимум 15 противобункерных бомб BLU-109 весом 910 кг каждая. В результате атаки на южный пригород Бейрута израильская армия разрушила не менее четырёх многоэтажных и многоквартирных зданий.

Как передавало ИА Регнум, 27 сентября армия Израиля нанесла массированный удар по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте. По данным телеканала Al Hadath, использовались мощные авиабомбы, предназначенные для поражения бункеров. «Хезболла» официально сообщила о гибели своего лидера днём 28 сентября.

Ближний Восток снова оказался на грани большой войны, которую, как представляется, «кое-кто очень и очень хочет», заявил 27 сентября глава МИД России Сергей Лавров в Совбезе ООН.

Пресс-служба израильской армии в ночь на 28 сентября объявила о начале точечной атаки по вооружениям ливанского движения, которые хранятся под гражданскими зданиями в Бейруте.