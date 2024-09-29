Ульяновск, 29 сентября, 2024, 03:49 — ИА Регнум. Самолёт, выполнявший рейс по маршруту Москва — Самара, экстренно приземлился в Ульяновске из-за смерти пассажира. Об этом 28 сентября сообщили «Известия».

Nan Palmero Место в самолёте

По сведениям источника издания, на борту умер 44-летний мужчина. Его сопровождали супруга, сын и внук. Пассажиру стало плохо ещё в московском аэропорту Внуково.

Решение о вылете родственники принимали после улучшения состояния мужчины. Во время перелёта ему вновь стало плохо.

В результате экипаж запросил экстренную посадку в Ульяновске. Прибывшие медики не смогли помочь, а лишь констатировали смерть пассажира.

Предварительно, у мужчины были проблемы с сердцем.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года девочка-инвалид умерла в самолёте во время перелёта из Казани в Анталью. Инцидент случился на рейсе авиакомпании Turkish Airlines. Во время перелёта 17-летняя пассажирка плохо себя почувствовала — у неё остановилось сердце. Спасти попутчицу пытались два врача, летевшие этим же рейсом. Они сделали ей массаж сердца и искусственное дыхание. Усилия медиков не помогли.

В декабре 2023 года преподаватель музыкальной школы из Переславля-Залесского Ярославской области Елена Гаврилова умерла во время перелёта на самолёте из России в Канаду. 59-летняя женщина вместе с мужем летела в Канаду, чтобы отметить юбилей и встретить Новый год вместе со своей дочерью. Во время перелёта женщина почувствовала себя плохо, но долетела до конечного пункта. Она умерла при спуске по трапу из-за оторвавшегося тромба. Прибывшие на место медики не смогли спасти её жизнь.

Самолёт, летевший из Москвы в Барнаул, вынужденно сел в Екатеринбурге из-за плохого самочувствия пассажирки, которая впоследствии скончалась.