Переславль-Залесский, Ярославская область, 4 декабря, 2023, 17:43 — ИА Регнум. Преподаватель музыкальной школы из Переславля-Залесского Ярославской области Елена Гаврилова умерла во время перелёта на самолёте из России в Канаду, сообщается на сайте Детской школы искусств города.

Детская школа искусств г. Переславля—Залесского Елена Гаврилова

Отмечается, что 59-летняя женщина вместе с мужем отправилась в Канаду, чтобы отметить юбилей и встретить Новый год вместе со своей дочерью.

Во время перелёта женщина почувствовала себя плохо, но долетела до конечного пункта. Она умерла при спуске по трапу из-за оторвавшегося тромба. Прибывшие на место медики не смогли спасти жизнь женщине.

«Коллектив Детской школы искусств выражает глубокое соболезнование родным, близким и друзьям Елены Вячеславовны. Наши боль и скорбь не выразить словами», — сообщается в группе школа во «ВКонтакте».

Преподавателя музыки похоронили в Канаде. Гражданская панихида прошла 4 декабря в музыкальной школе, где преподавала Елена.

Как сообщало ИА Регнум, 18 октября самолёт, летевший из Москвы в Барнаул, вынужденно сел в Екатеринбурге из-за плохого самочувствия пассажирки, которая впоследствии скончалась. После того как воздушное судно приземлилось, бортпроводники стали проводить необходимые реанимационные мероприятия, однако это не помогло. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть 49-летней женщины.