Екатеринбург, 18 октября, 2023, 10:44 — ИА Регнум. Самолёт, летевший из Москвы в Барнаул, вынужденно сел в Екатеринбурге из-за плохого самочувствия пассажирки, которая впоследствии скончалась, сообщили 18 октября в Следственном комитете России.

Владимир Сергеев/РИА Новости

«Женщина во время полёта стала задыхаться, и командир воздушного судна принял решение совершить посадку для оказания срочной медицинской помощи», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, 18 октября в 02:55 по мск лайнер, выполняющий рейс Шереметьево — Барнаул, совершил экстренную посадку в аэропорту Кольцово города Екатеринбурга. После того как воздушное судно приземлилось, бортпроводники стали проводить необходимые реанимационные мероприятия, однако это не помогло. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть 49-летней женщины.

Следователи организовали доследственную проверку.

Как сообщало ИА Регнум, пассажир скончался на борту самолета Uzbekistan Airways, летевшего из Москвы в Ташкент. Инцидент произошёл 6 октября. Из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров капитан воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в аэропорту Ургенча.

Самолёт рейса Москва — Сочи 12 октября совершил вынужденную посадку в Волгограде из-за плохого самочувствия одной из пассажирок. Женщина 60 лет умерла до приезда медиков.

Помимо этого, 1 июля скоропостижно скончалась одна из пассажирок рейса Сочи — Челябинск.