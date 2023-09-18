Москва, 18 сентября, 2023, 15:53 — ИА Регнум. Девочка-инвалид умерла в самолёте во время перелёта из Казани в Анталью, сообщил 18 сентября портал tourdom.ru.

Soeren Stache/dpa/Global Look Press

По данным находившегося в самолёте турагента, инцидент произошёл на рейсе TK 3995 авиакомпании Turkish Airlines. Во время перелёта 17-летняя девочка-инвалид плохо себя почувствовала — у неё остановилось сердце.

Спасти попутчицу пытались два врача, летевшие этим же рейсом. Они сделали ей массаж сердца и искусственное дыхание. Усилия медиков не помогли.

Самолёт совершил незапланированную посадку в казахстанском городе Уральске. Рейс в итоге сильно задержали: в Анталье борт сел в 00:20 мск — на 7 часов позже запланированного.

Как сообщало ИА Регнум, 28 августа одному из пассажиров рейса Пхукет — Москва стало плохо во время полёта. Самолёт компании Azur Air экстренно сел в Ташкенте. Пассажира доставили в больницу, лайнер продолжил рейс.

Airbus A320 компании «Уральские авиалинии» 12 сентября срочно сел в поле под Новосибирском, следуя из Сочи в Омск, из-за отказа гидравлической системы. Некоторым пассажирам потребовалась медицинская помощь. Так, врачи оказали её беременной, которая сильно испугалась из-за экстренной посадки.