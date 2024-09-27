Белгородский район, Белгородская область, 27 сентября, 2024, 23:25 — ИА Регнум. Украинские боевики недалеко от села Ясные Зори Белгородского района атаковали автобус с использованием беспилотника. В результате удара получили ранения два мирных жителя. Подробности 28 сентября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости

Мужчину с множественными осколочными ранениями руки и обеих ног бригада скорой помощи доставила в городскую больницу №2 Белгорода.

Второго пострадавшего с ожогами лица, множественными осколочными ранениями головы и переломом плеча на попутном транспорте доставили в Октябрьскую ЦРБ.

Позже его доставят для дальнейшего лечения в областную клиническую больницу, добавил Гладков. Информация о последствиях атаки ВСУ уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, мужчина, пострадавший в результате атаки украинского дрона на автомобиль в Белгородской области, скончался в больнице. Ранее губернатор информировал, что ВСУ атаковали два населённых пункта Белгородской области. Так, в хуторе Екатериновка Волоконовского района при атаке дрона-камикадзе ВСУ пострадал водитель «Газели». С осколочными ранениями его доставили в больницу. В Шебекино на парковку коммерческого объекта упал дрон, началась детонация, в одной из квартир жилого дома было повреждено окно, посекло осколками автомобили.

24 сентября над Белгородом и Белгородским районом дважды срабатывала система ПВО. Были сбиты несколько воздушных целей. Пять мирных жителей получили осколочные ранения, загорелись четыре частных дома. Пожары оперативно потушили, повреждения выявили в общей сложности в 37 домах.