Нью-Йорк, США, 29 сентября, 2024, 00:53 — ИА Регнум. Применяющие право вето в Совете Безопасности ООН страны в ряде случаев бьют по собственной репутации. Об этом 28 сентября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Un.org Заседание Совета Безопасности ООН

«Можно предложить санкции в отношении тех, кто не выполняет требования Совбеза, но и это тоже будет заветировано. Поэтому инструменты есть, но мне кажется, не надо опускать руки из-за того, что резолюция блокируется, потому что блокировать тоже не всегда получается безболезненно для своей собственной репутации. Может быть, это что-то и даст», — сказал Лавров.

Несмотря на сложную ситуацию, продолжил глава российского внешнеполитического ведомства, применяемые санкции могут оказать влияние по принципу «вода камень точит». Также министр указал на необходимость прекращения поставок вооружений в ходе чрезмерно затянувшихся конфликтов. При этом американцы, вероятно, будут ветировать подобные резолюции, как это уже происходило до этого, отметил Лавров.

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя подчёркивал, что США фактически заблокировали практическую работу Совбеза по ближневосточному урегулированию, уже пять раз применив право вето. Происходящее на Ближнем Востоке является целенаправленной и сознательной политикой Израиля, но Совбез ООН по-прежнему бездействует, указал дипломат.

США не желают пропускать в ООН какие-либо решения, всерьёз подразумевающие остановку кровопролития в рамках палестино-израильского конфликта, заявлял 16 сентября Сергей Лавров. Он также подчеркнул, что Москва приветствует любые шаги, направленные на скорейшее прекращение боевых действий в зоне ближневосточного конфликта, и добивается этого же в Совбезе.