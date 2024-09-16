Москва, 16 сентября, 2024, 16:51 — ИА Регнум. США не желают пропускать в ООН какие-либо решения, всерьёз подразумевающие остановку кровопролития в ходе палестино-израильском конфликта. Об этом 16 сентября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам Лаврова, Россия приветствует любые шаги, способствующие скорейшему прекращению кровопролития и устойчивому прекращению огня в зоне Ближневосточного конфликта, а также добивается этого же в Совете Безопасности ООН.

«Вся проблема заключается в том, что США не хотят пропускать какие-либо решения, которые всерьёз подразумевали бы то, чего хотят все — прекращение кровопролития», — сказал он.

Глава МИД РФ уточнил, что последняя принятая Совбезом ООН резолюция с призывом о прекращении огня в секторе Газа в итоге осталась только на бумаге, так как США не выполнили никакие свои обещания.

«Это не означает, что мы должны прекращать наши усилия. Если посредничество, которым активно занимается Египет с рядом других арабских стран, приведёт к результату, мы будем только рады. Но в СБ ООН эту тему нельзя оставлять без внимания, поскольку это действительно главная международная проблема на сегодня. Кто бы там что не пытался изображать иным образом», — пояснил он.

Министр уточнил, что после прекращения военных действий в Газе нужно будет незамедлительно наладить доставку гуманитарных грузов, так как гуманитарная ситуация там катастрофическая и на Западном берегу реки Иордан ОНА ненамного лучше.

«Самое главное, чтобы не сохранять этот конфликт в замороженном состоянии в очередной раз, необходимо заставить всех, кто этому противиться, выполнить решения Совета Безопасности и Генассамблеи ООН о создании палестинского государства. Это очень непростая задача», — добавил Лавров.

Как сообщало ИА Регнум, 19 августа радикальное палестинское движение ХАМАС отказалось от предложения о прекращении огня и обмене заложниками с Тель-Авивом из-за новых условий израильской стороны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что ХАМАС «упорствует в своем отказе» и поэтому не прислало представителя для участия в переговорах в Дохе.

Президент РФ Владимир Путин 5 сентября заявил, что позиция Москвы по конфликту на Ближнем Востоке основана на идее создания двух государств и не является конъюнктурной. Глава государства уточнил, что Россия будет делать всё возможное для урегулирования тяжёлого и застарелого кризиса в Ближневосточном регионе, а также старается урегулировать вопрос об освобождении заложников в Палестине.