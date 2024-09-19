Нью-Йорк, США, 19 сентября, 2024, 19:41 — ИА Регнум. США фактически заблокировали практическую работу Совета Безопасности ООН по ближневосточному урегулированию, уже пять раз применив право вето. Об этом 19 сентября заявил постоянный представитель РФ при Всемирной организации Василий Небензя.

Иван Шилов ИА Регнум СБ ООН

Дипломат отметил, что происходящее на Ближнем Востоке является целенаправленной и сознательной политикой Израиля, но Совбез ООН по-прежнему бездействует.

«К сожалению, на сегодняшний день его практическая работа по ближневосточному урегулированию фактически заблокирована Соединёнными Штатами, которые, продавив абсолютно нежизнеспособную резолюцию 2735, с тех пор снова блокируют любые попытки дать справедливую оценку действиям Израиля, причём даже в контексте недопустимости создания угроз жизни и здоровью ооновского и гуманитарного персонала в Газе», — сказал Небензя на заседании СБ ООН по Палестине.

Он напомнил, что с 7 октября 2023 года США уже пять раз применили право вето, чтобы «выгородить своего союзника и заблокировать принятие Советом однозначного требования прекращения огня».

Как передавало ИА Регнум, 17 сентября заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США злоупотребляют правом вето в Совбезе, чтобы помочь Израилю избежать ответственности за действия своих военных в секторе Газа. Он отметил, что политика Вашингтона сделает из него соучастника событий в Газе, где погибли десятки тысяч людей. Дипломат добавил, что такое поведение не соответствует статуту постоянного члена СБ ООН.

16 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США не желают пропускать в ООН какие-либо решения, всерьёз подразумевающие остановку кровопролития в рамках палестино-израильского конфликта. Он также подчеркнул, что Москва приветствует любые шаги, направленные на скорейшее прекращение боевых действий в зоне ближневосточного конфликта, и добивается этого же в Совбезе.