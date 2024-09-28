Мирный житель погиб в Шебекино Белгородской области при обстреле ВСУ
Белгород, 28 сентября, 2024, 12:02 — ИА Регнум. Мирный житель погиб в Шебекино Белгородской области в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил 28 сентября губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Город Шебекино сегодня снова под ударом. Погиб мирный житель. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал глава области в Telegram-канале.
По данным Гладкова, в результате атаки киевского режима также пострадали два мирных жителя, которых после оказания медпомощи отпустили домой на амбулаторное лечение.
В результате удара в одной из квартир многоквартирного дома возник пожар.
«Пожарные расчёты ликвидировали очаг возгорания. Кроме того, повреждены кровли, остекление и фасады в четырех многоквартирных домах, пробиты газо — и водопроводы. Посечены три легковых и грузовой автомобили. В двух социальных и двух коммерческих объектах выбито остекление», — уточнил губернатор.
Кроме того, несколько окон дома выбило в результате взрыва украинского беспилотника во дворе. Осколками также посечены четыре автомобиля.
Как передавало ИА Регнум, вечером 27 сентября украинские военные недалеко от села Ясные Зори Белгородского района атаковали автобус с использованием беспилотника. В результате удара получили ранения два мирных жителя.
24 сентября над Белгородом и Белгородским районом дважды срабатывала система ПВО. Были сбиты несколько воздушных целей. Пять мирных жителей получили осколочные ранения, загорелись четыре частных дома. Пожары оперативно потушили, повреждения выявили в общей сложности в 37 домах.