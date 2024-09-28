Белгород, 28 сентября, 2024, 12:02 — ИА Регнум. Мирный житель погиб в Шебекино Белгородской области в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил 28 сентября губернатор региона Вячеслав Гладков.

Кадр из Телеграм — канала Вячеслава Гладкова

«Город Шебекино сегодня снова под ударом. Погиб мирный житель. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал глава области в Telegram-канале.

По данным Гладкова, в результате атаки киевского режима также пострадали два мирных жителя, которых после оказания медпомощи отпустили домой на амбулаторное лечение.

В результате удара в одной из квартир многоквартирного дома возник пожар.

«Пожарные расчёты ликвидировали очаг возгорания. Кроме того, повреждены кровли, остекление и фасады в четырех многоквартирных домах, пробиты газо — и водопроводы. Посечены три легковых и грузовой автомобили. В двух социальных и двух коммерческих объектах выбито остекление», — уточнил губернатор.

Кроме того, несколько окон дома выбило в результате взрыва украинского беспилотника во дворе. Осколками также посечены четыре автомобиля.

Как передавало ИА Регнум, вечером 27 сентября украинские военные недалеко от села Ясные Зори Белгородского района атаковали автобус с использованием беспилотника. В результате удара получили ранения два мирных жителя.

24 сентября над Белгородом и Белгородским районом дважды срабатывала система ПВО. Были сбиты несколько воздушных целей. Пять мирных жителей получили осколочные ранения, загорелись четыре частных дома. Пожары оперативно потушили, повреждения выявили в общей сложности в 37 домах.