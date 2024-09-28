Махачкала, 28 сентября, 2024, 19:57 — ИА Регнум. Правоохранители задержали в Махачкале Марата Джанхуватова, владельца АЗС, на которой 27 сентября произошли взрывы, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Кадр из видео

В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения.

«По подозрению в совершении преступления задержан фактический владелец автозаправочной станции Марат Джанхуватов. Подозреваемый допрошен. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — сказано в сообщении.

В результате происшествия, по последним данным, погибли 13 человек.

Как передавало ИА Регнум, взрывы произошли вечером 27 сентября на федеральной трассе в Карабудахкентском районе в пригороде Махачкалы. На видео очевидцев попал второй взрыв на станции. На кадрах видна детонация подземных резервуаров АЗС, а у самой станции был заметен густой столб дыма. После взрывов возник сильный пожар. Позднее МЧС сообщило, что возгорание локализовано, 287 сентября оно было ликвидировано.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц), проинформировала пресс-служба управления Следственного комитета по Дагестану. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.