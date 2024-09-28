Нью-Йорк, США, 28 сентября, 2024, 19:21 — ИА Регнум. Россия не виновна в блокировании работы органов ООН, вина за это лежит исключительно на странах Запада. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров 28 сентября во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Валерий Шарифулин/ТАСС Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

«Беспрецедентный уровень высокомерия и агрессивности западной политики в отношении России не просто сводит на нет саму продвигаемую генсекретарём идею глобального сотрудничества, но и всё больше блокирует функционирование всей системы глобального управления, включая Совет Безопасности», — сказал Лавров.

Вместе с этим российский министр отметил, что Россия не имеет отношения к блокировании работы органов ООН.

«Это не наш выбор, не нам нести ответственность за последствия столь опасного курса, однако если Запад не остановится, тяжёлые издержки почувствуют все», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин открыт для контактов с главами других стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН, однако пока саммит всей «пятёрки» нереалистичен.

В июне Путин заявил, что Россия выступает за реформу Совбеза ООН. Её нужно проводить на основе общего консенсуса, так как решения, принятые кулуарно, не приведут ни к чему хорошему, подчёркивал глава государства. Он напомнил, что Совет Безопасности как ключевой орган ООН возник после Второй мировой войны и по её результатам. По словам президента России, ситуация в мире меняется, и это требует реформирования указанного международного института.