Москва, 25 сентября, 2024, 01:05 — ИА Регнум. Российский лидер Владимир Путин открыт для контактов с главами других стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН, однако пока саммит всей «пятёрки» нереалистичен. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Владимир Путин готов к диалогу с главами стран — постоянных членов Совбеза ООН, но сейчас перспектива такой встречи нереалистична», — сказал представитель Кремля «Известиям».

Речь идёт о саммите, провести который для обсуждения мировых проблем Путин предлагал в 2020 и 2021 годах. Инициативу российского лидера тогда поддержали председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон.

Постоянными членами Совбеза ООН являются Россия, Китай, США, Франция и Великобритания.

Как сообщало ИА Регнум, в июне Путин заявил, что Россия выступает за реформу Совбеза ООН. Её нужно проводить на основе общего консенсуса, так как решения, принятые кулуарно, не приведут ни к чему хорошему, подчёркивал глава государства. Он напомнил, что Совет Безопасности как ключевой орган ООН возник после Второй мировой войны и по её результатам. По словам президента России, ситуация в мире меняется, и это требует реформирования указанного международного института.