Махачкала, 28 сентября, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Пожар на автозаправочной станции в пригороде Махачкалы полностью ликвидирован, сообщает 28 сентября МЧС России в своём Telegram-канале.

РИА Новости

«Огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар на АЗС в Дагестане. Спасатели ведомства продолжают разбор завалов», — сказано в сообщении.

28 сентября ИА Регнум передавало, что количество погибших при взрыве автозаправочной станции в Махачкале в Дагестане увеличилось до 11 человек. Всего в результате взрыва на заправке в пригороде Махачкалы пострадали 22 человека, 11 человек погибли, из них двое детей.

Вечером 27 сентября на АЗС на федеральной трассе в Карабудахкентском районе в Махачкале прогремели взрывы. Затем началась детонация подземных резервуаров станции, а у самой АЗС был заметен густой столб дыма. После этого возник сильный пожар.

На территории Карабудахкентского района Дагестана, где произошли взрывы на АЗС, ввели режим чрезвычайной ситуации. Власти республики в связи с трагедией объявили 28 сентября днём траура.

Проверки автозаправочных станций в Дагестане выявили более 4,5 тыс. нарушений требований безопасности. Среди наиболее частых нарушений — установка дополнительного резервуара для хранения сжиженного углеводородного газа, которого нет в проекте, и размещение площадки для слива сжиженного углеводородного газа с нарушением проектной документации; отсутствие сигнализаторов загазованности, срыв сроков проведения экспертиз промышленной безопасности технических устройств.