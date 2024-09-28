Москва, 28 сентября, 2024, 14:58 — ИА Регнум. Изменение ядерной доктрины является зеркальным ответом на позицию, которую занимают противники России, заявил 28 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков автору программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину. Фрагмент интервью журналист опубликовал в Telegram-канале.

Сергей Карпухин/ ТАСС

Таким образом он ответил на вопрос, какую роль в подготовке и в изменении доктрины сыграли высказывания высокопоставленных политиков ФРГ, США и других стран о том, что нужно якобы готовиться к войне с Россией.

«Мы строим своё понимание о подходах наших визави или наших партнёров или наших противников, недругов, именно основываясь на официальных заявлениях. Поэтому, да, это абсолютное «зеркало» той позиции, которую они занимают», — сказал Песков

Как передавало ИА Регнум, 25 сентября президент России Владимир Путин предложил обновить ядерную доктрину России. В обновлённой редакции доктрины агрессия против России со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение на РФ. Кроме того, нападение на РФ с использованием обычного оружия при возникновении критической угрозы суверенитету страны также может повлечь за собой ядерный ответ.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев охарактеризовал изменение ядерной доктрины России как «событие, которого ждали». По его словам, теперь есть повод призадуматься «не только гнилому неонацистскому режиму, но и всем врагам России, которые толкают мир к ядерной катастрофе».

Британская газета Financial Times написала, что пересмотр ядерной доктрины России стал чётким сигналом Западу от президента РФ. В публикации отмечается, что этот сигнал адресован западным союзникам Украины, в том числе США и Великобритании, которые намерены разрешить Киеву наносить удары вглубь России ракетами западного производства Storm Shadow.