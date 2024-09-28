Москва, 28 сентября, 2024, 14:32 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли свыше 370 военных и восемь единиц бронетехники на курском направлении, сообщает 28 сентября Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

«За сутки потери ВСУ составили более 370 военнослужащих, восемь единиц бронетехники, в том числе танк», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным российского военного ведомства, украинская армия за сутки потеряла две боевые машины пехоты М2 Bradley производства США и пять боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия и восемь автомобилей.

За всё время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 18,1 тыс. бойцов.

В этот же день командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов информировал, что бойцы отряда «Каштан» продвинулись на один километр в сторону деревни Нижней Паровой в Курской области, уничтожили украинских бойцов и заняли участок.

Кадры с украинской техникой, уничтоженной в Глушковском районе Курской области, опубликовал 27 сентября военкор Александр Коц. Противник старается прорваться в направлении посёлков Краснооктябрьский, Новый Путь, Медвежье и получает отпор.