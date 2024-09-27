Москва, 27 сентября, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Кадры с украинской техникой, уничтоженной в Глушковском районе Курской области, опубликовал 27 сентября в Telegram-канале военкор Александр Коц.

Кадр из видео

Он отметил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток нарастить присутствие в курском приграничье и зайти во фланг российской группировки в Кореневском районе. Противник старается прорваться в направлении посёлков Краснооктябрьский, Новый Путь и Медвежье.

«Но на границе их встречает десантура с ударными дронами различных модификаций. FPV и сбросы обнуляют усилия врага», — написал Коц.

На опубликованных кадрах — моменты нанесения ударов по технике ВСУ, подбитые танки и боевые машины противника.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные отразили 11 новых попыток ВСУ прорваться через границу в Глушковском районе. По данным Минобороны, противник потерял в ходе неудачной атаки 70 бойцов, бронетранспортёр, семь бронемашин и три автомобиля. Двое украинских бойцов сдались в плен.

За минувшие сутки ВСУ потеряли на курском направлении более 330 бойцов и 16 единиц бронетехники, в том числе танк, два бронетранспортёра и 13 боевых бронированных машин. Общие потери противника на этом направлении по состоянию на 27 сентября превысили 17,7 тыс. бойцов. Также уничтожены 131 танк, 62 боевые машины пехоты, 97 бронетранспортёров, 837 боевых бронированных машин, 533 автомобиля и 143 артиллерийских орудия.