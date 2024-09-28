Москва, 28 сентября, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за всё время боевых действий на курском направлении потеряли более 18,1 тыс. бойцов, проинформировал 28 сентября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Aleksandr Gusev|Global Look Press

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 18 130 военнослужащих, 132 танка, 64 боевые машины пехоты, 97 бронетранспортёров, 842 боевые бронированные машины, 541 автомобиль, 145 артиллерийских орудий», — сообщили в Минобороны.

Также, по данным оборонного ведомства, ВС России уничтожили 31 пусковую установку реактивных систем залпового огня, 37 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 18 единиц инженерной и другой техники ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, украинские подразделения за сутки потеряли свыше 370 военных и восемь единиц бронетехники на курском направлении.

27 сентября пресс-служба Минобороны сообщила, что операция по уничтожению формирований ВСУ в Курской области продолжается. Потери противника за минувшие сутки составили более 330 человек, за всё время ведения боевых действий на данном направлении — 17,7 тыс. человек.

В этот же день российские войска отразили 11 новых попыток противника прорваться через границу РФ в Курской области. ВСУ потеряли в ходе неудачной атаки 70 бойцов, бронетранспортёр, семь бронемашин и три автомобиля. Вместе с этим двое украинских бойцов сдались в плен.