Курск, 28 сентября, 2024, 11:31 — ИА Регнум. Бойцы отряда «Каштан» продвинулись на один километр в сторону деревни Нижней Паровой в Курской области, уничтожили украинских бойцов и заняли участок, сообщил 27 сентября командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

chechnya.gov.ru

«Отряд «Каштан» на участке Нижний Паровой продвинулся в лесу почти на один километр. Взял участок, уничтожил противника полностью, который там сидел и закрепился там совместно с полком 1427», — пояснил командир в своём Telegram-канале.

Алаудинов также отметил спецназовцев, которые хорошо отработали. По его словам, российские военные показали достойный результат, поскольку бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) «вроде бы сидели очень уверенно, за что сегодня поплатились». Апти Алаудинов также добавил, что противник пытался «заскочить» на опорный пункт российской 810-й бригады, где и был уничтожен.

Как передавало ИА Регнум, за минувшие сутки ВСУ потеряли на курском направлении более 330 бойцов и 16 единиц бронетехники, в том числе танк, два бронетранспортёра и 13 боевых бронированных машин.

Общие потери противника с начала боёв на этом направлении превысили 17,7 тыс. бойцов. Также уничтожены 131 танк, 62 боевые машины пехоты, 97 бронетранспортёров, 837 боевых бронированных машин, 533 автомобиля и 143 артиллерийских орудия.