Берлин, 28 сентября, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Между кандидатом в президенты США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским во время встречи в Нью-Йорке «не было никакой химии», пишет немецкий журнал Der Speigel.

Julia Demaree Nikhinson/AP/TASS Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский

«Напряжённое и неловкое совместное выступление опять-таки показало, что между этими двумя мужчинами вообще нет никакой химии», — отметила обозреватель издания.

По мнению автора статьи, Зеленский во время выступления «судорожно контролировал свои черты лица», стараясь выглядеть непринуждённо.

Вместе с этим, как указывает журналист, на лице главы киевского режима можно было разглядеть мучение, когда Трамп заявил о хороших отношениях с российским президентом Владимиром Путиным.

«Позорное выступление с Трампом наверняка было низшей точкой в поездке Зеленского в США, но в действительности не было и ярких моментов», — отмечается в публикации.

Как передавало ИА Регнум, Зеленский назвал встречу с Трампом в Нью-Йорке очень содержательной.

Перед встречей Трамп и Зеленский заочно обменялись резкими заявлениями. Кандидат в президенты США назвал лидера украинского режима «лучшим торгашом в истории» и отметил, что киевский режим должен был согласиться на перемирие с Россией на любых условиях. В свою очередь Зеленский заявлял, что Трамп, рассуждая о возможности закончить конфликт на Украине за 24 часа, не понимает, о чём говорит.