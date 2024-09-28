Махачкала, 28 сентября, 2024, 14:11 — ИА Регнум. На автозаправочной станции (АЗС) в Махачкале, где произошёл взрыв, ранее выявляли нарушения. Об этом в ходе пресс-подхода сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

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«Были выявлены нарушения на этой заправке, но объективности ради надо сказать, что те нарушения, которые были выявлены, они были устранены, действительно», — отметил он.

По его словам, в рамках следственных действий проверят другие объекты этой сети АЗС.

Как сообщало ИА Регнум, 27 сентября на АЗС на федеральной трассе в Карабудахкентском районе в Махачкале прогремели взрывы. После этого началась детонация подземных резервуаров станции, а у самой АЗС был заметен густой столб дыма. Возник сильный пожар.

На территории района ввели режим чрезвычайной ситуации. Власти республики в связи с трагедией объявили 28 сентября днём траура. Глава Дагестана Сергей Меликов заверил, что виновные понесут наказание.

Кроме того, в Махачкале спасли 14 человек из столовой, которая находилась в непосредственной близости от эпицентра взрывов на АЗС. Пострадавшим оказали помощь.

Пресс-служба Следственного комитета проинформировала, что на месте взрыва АЗС не обнаружили следов взрывчатых средств.