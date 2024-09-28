Ульяновск, 28 сентября, 2024, 14:07 — ИА Регнум. В посёлке Свирино в Ульяновской области загорелась сухая трава, огонь перешёл на жилые дома, сообщает 28 сентября пресс-служба МЧС России в своём Telegram-канале.

Виталий Белоусов/РИА Новости

«В посёлке Свирино горит сухая растительность на восьми га. Огонь перешёл на шесть жилых домов», — сказано в сообщении.

В министерстве уточняют, что пострадавших нет, на месте работают 35 специалистов и 10 единиц техники.

Как передавало ИА Регнум, порывистый ветер и природные пожары заставляют работать в усиленном режиме специалистов энергетических компаний Ростовской и Воронежской областей. 16 сегодня в Ростовской области из-за пожаров временно отключили электричество.

17 сентября глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин объявил в регионе чрезвычайную ситуацию регионального характера в связи с сильными природными пожарами, которые привели к повреждениям и уничтожению жилых домов. ЧС была объявлена в 20 муниципалитетах, в том числе и в крупнейших городах республики: Донецке, Макеевке и в Мариуполе.

Природные пожары бушуют также в Луганской Народной Республике, куда МЧС РФ направило дополнительную группировку пожарных.