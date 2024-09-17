Донецк, 17 сентября, 2024, 18:27 — ИА Регнум. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин объявил в регионе чрезвычайную ситуацию регионального характера в связи с сильными природными пожарами, которые привели к повреждениям и уничтожению жилых домов. Об этом стало известно из указа, опубликованного во вторник, 17 сентября, на официальном сайте главы региона.

[Иван Шилов ИА REGNUM]

«Признать обстановку, сложившуюся с 15 сентября 2024 года в результате возникновения ландшафтных (природных) пожаров и их переходом на жилую зону населенных пунктов муниципальных образований ДНР, повлекшую разрушения зданий и сооружений, предназначенных для постоянного или длительного проживания граждан, чрезвычайной ситуацией», — указано в документе.

ЧС была объявлена в 20 муниципалитетах, в том числе и в крупнейших городах республики: Донецке, Макеевке и в Мариуполе. Всего в вышеупомянутом указе значатся 11 городских и девять муниципальных округов. Вице-премьер ДНР Дмитрий Бердников был назначен руководителем по ликвидации ЧС. Пушилин также призвал к обеспечению постоянного мониторинга обстановки в муниципалитетах республики. В суточной сводке ГУ МЧС России по региону от 15 сентября сообщалось о 112 ликвидированных пожарах, 16 сентября — о 238, сегодня — о 229, сообщило ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум 16 сентября, природные пожары бушуют также в Луганской Народной Республике, куда МЧС РФ направило дополнительную группировку пожарных.

Порывистый ветер и природные пожары заставляют работать в усиленном режиме специалистов энергетических компаний Ростовской и Воронежской областей. Вчера в Ростовской области из-за пожаров временно отключили электричество.

В Воронежской области с начала сентября произошло около 250 ландшафтных пожаров, один из которых (в селе Ямное) распространился до 50 га. В настоящее время пожар удалось потушить, жилые дома не были повреждены, на месте продолжают дежурить пожарные подразделения.