Ростов-на-Дону, 16 сентября, 2024, 19:36 — ИА Регнум. Компания «Ростовэнерго» ввела в Ростовской области временные отключения энергоснабжения в связи с природными пожарами в регионе, сообщили в компании.

ИА REGNUM

«Органы исполнительной власти на местах самостоятельно оценивают ситуацию и угрозу распространения возгораний. В соответствии с этим подаются заявки на обесточивание воздушных линий электропередачи», — отметили в пресс-службе.

Специалисты «Ростовэнерго» сейчас работают в усиленном режиме. 237 аварийных бригад, включающих около 1,4 тыс. специалистов и около 500 единиц техники, готовы к ликвидации нештатных ситуаций на энергообъектах Ростовской области, указали в компании.

Наиболее серьёзная ситуация наблюдается в Аксайском и Неклиновском районах, где, уже был введён режим ЧС.

В последние дни в Ростовской области фиксируются десятки пожаров, ликвидация которых постоянно ведётся. Ситуация дополнительно осложняется порывистым ветром, способствующим распространению огня. В тушении этих пожаров принимают участие тысячи человек и сотни единиц техники, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

В Аксайском районе вчера удалось локализовать возгорание сухой травы и камыша на площади 1 тыс. кв. м, а в самом городе Аксай пожар на складе стройматериалов, перекинувшийся на жилые дома, также удалось локализовать на площади 1,5 тыс. кв. м, сообщило местное управление МЧС.

Как сообщало ИА Регнум 15 сентября, порывистый ветер и природные пожары заставляют работать в усиленном режиме специалистов энергетических компаний не только Ростовской, но и Воронежской области, где с начала сентября произошло около 250 ландшафтных пожаров, один из которых (в селе Ямное) распространился до 50 гектар. В настоящее время пожар удалось потушить, жилые дома не были повреждены, на месте продолжают дежурить пожарные подразделения, сообщило МЧС России в Telegram-канале.