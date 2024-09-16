Антрацит, ЛНР, 16 сентября, 2024, 18:38 — ИА Регнум. Глава МЧС России Александр Куренков дал распоряжение направить дополнительную группировку пожарных в Луганскую Народную Республику (ЛНР), где сейчас бушуют природные пожары, сообщили в пресс-службе ведомства.

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«В состав сводного отряда вошли пожарно-спасательные подразделения из Московской и Тульской областей общей численностью 60 человек и 16 единиц техники», — сообщили в ведомстве.

Вновь прибывшие спасатели и техника будут распределены по районам, где ситуация наиболее тяжелая.

Как сообщало ИА Регнум, 15 сентября в ЛНР вспыхнул природный пожар в окрестностях Антрацита. Он распространился на посёлки Степное и Лесное. Пожар также перекинулся на территорию алюминиевого завода, где загорелся цех с готовой продукцией. В ЛНР уже прибыло 144 специалиста и 28 единиц техники. За сутки в регионе потушено 143 пожара. Продолжается тушение ещё 12 очагов возгорания.