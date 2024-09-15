Москва, 15 сентября, 2024, 22:22 — ИА Регнум. Специалисты компаний группы «Россети» работают в усиленном режиме из-за порывистого ветра и природных пожаров в Ростовской и Воронежской областях. В том числе, энергетики круглосуточно мониторят обстановку в сетевом комплексе данных регионов, контролируют работу оборудования, проводят внеплановые обходы воздушных линий электропередачи и осмотры энергообъектов.

Пресс-служба городской администрации

К ликвидации возможных нештатных ситуаций на энергообъектах в Ростовской и Воронежской областях в общей сложности готовы 480 бригад: это более 2,6 тыс. специалистов и более тысячи единиц техники. Также в случае необходимости для подачи электроэнергии социально значимым объектам подготовлены 120 передвижных резервных источников электроснабжения суммарной мощностью более 10,5 МВт.

Кроме того, энергетики находятся в постоянном взаимодействии с региональными управлениями МЧС, ЕДДС и органами исполнительной власти.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону контакт-центра компании «Россети».