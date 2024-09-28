Тегеран, 28 сентября, 2024, 13:39 — ИА Регнум. Все силы сопротивления на Ближнем Востоке поддерживают шиитское движение «Хезболла». Об этом заявил духовный лидер Ирана Али Хаменеи после сообщений о гибели генсека шиитского движения Хасана Насраллы.

ТАСС/Bilal Hussein

«Весь фронт сопротивления в регионе стоит на стороне «Хезболлы», поддерживая его», — приводит слова духовного лидера местный телеканал PressTV.

Хаменеи отметил, что судьбу региона «будет определять фронт сопротивления, в том числе «Хезболла».

Как сообщало ИА Регнум, вечером 27 сентября представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари объявил о начале точечной атаки по вооружениям ливанского движения, которые хранятся под гражданскими зданиями в Бейруте.

За час израильские истребители атаковали десятки военных объектов шиитского движения «Хезболла», сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Пресс-служба израильской армии ЦАХАЛ заявила, что в результате удара по Бейруту был ликвидирован лидер шиитского движения Хасан Насралла.

Кроме того, армия обороны Израиля заявила о ликвидации командующего ракетным подразделением ливанского движения «Хезболла» Мухаммеда Али Исмаила на юге Ливана, а также других командиров.