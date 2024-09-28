Тель-Авив, Израиль, 28 сентября, 2024, 03:21 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля заявила о ликвидации командующего ракетным подразделением ливанского движения «Хезболла» Мухаммеда Али Исмаила на юге Ливана, а также других командиров. Об этом 28 сентября сообщили в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ

По утверждению израильских военных, вместе с Мухаммедом Исмаилом были убиты его заместитель Хусейн Ахмад Исмаил, ряд командиров и участников движения.

Ливан никаких заявлений на этот счёт пока не делал.

Как передавало ИА Регнум, за час израильские истребители атаковали десятки военных объектов шиитского движения «Хезболла», сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

ЦАХАЛ атаковала десятки пусковых установок, а также здания, в которых хранилось оружие и военные объекты «Хезболлы» в районе города Тир на юге Ливана.

Поздним вечером 27 сентября представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари объявил о начале точечной атаки по вооружениям ливанского движения, которые хранятся под гражданскими зданиями в Бейруте.

Целью удара армии Израиля по югу Бейрута мог быть генсек ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла, информировал 27 сентября израильский новостной портал Ynet. Позже выяснилось, что Насралла не пострадал. Россия решительно осуждает действия Израиля, которые грубо нарушают суверенитет Ливана, заявил на заседании Совбеза ООН глава МИД РФ Сергей Лавров.

Кроме того, он призвал Соединённые Штаты предпринять шаги для прекращения военных действий в секторе Газа и на границе между Израилем и Ливаном.