Тель-Авив, Израиль, 28 сентября, 2024, 02:00 — ИА Регнум. За час израильские истребители атаковали десятки военных объектов шиитского движения «Хезболла». Об этом 28 сентября сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Иван Шилов ИА Регнум F-16. ВВС США, Израиль. Бомбардировка. Удар

Согласно официальному заявлению, израильтяне атаковали десятки пусковых установок, а также здания, в которых хранилось оружие.

Также ЦАХАЛ ударила по военным объектам «Хезболлы» в районе города Тир на юге Ливана.

Как передавало ИА Регнум, поздним вечером 27 сентября представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари объявил о начале точечной атаки по вооружениям ливанского движения, которые хранятся под гражданскими зданиями в Бейруте.

Россия решительно осуждает действия Израиля, которые грубо нарушают суверенитет Ливана, заявил на заседании Совбеза ООН глава МИД РФ Сергей Лавров. Кроме того, он призвал Соединённые Штаты предпринять шаги для прекращения военных действий в секторе Газа и на границе между Израилем и Ливаном.