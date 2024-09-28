Москва, 28 сентября, 2024, 12:48 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили четыре снаряда РСЗО HIMARS и 43 украинских беспилотника. Об этом 28 сентября на брифинге проинформировал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сообщили в Минобороны.

В оборонном ведомстве также добавили, что оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России поразили скопления живой силы и военной техники противника в 131 районе.

По данным Минобороны на 28 сентября, всего с начала проведения специальной военной операции ВС России уничтожили 32 331 беспилотный летательный аппарат ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, девять украинских БПЛА обнаружили и уничтожили дежурные средства ПВО ночью 27 сентября на территории двух регионов России. Шесть дронов ВСУ сбили над Ростовской областью, ещё три — над Белгородской.

26 сентября российские военные сбили семь украинских беспилотников самолётного типа. Четыре БПЛА подразделения противовоздушной обороны ликвидировали над Белгородской областью, один БПЛА — над Курской, два беспилотника поразили в Брянской области.